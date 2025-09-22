Segera Konser di Jakarta, eaJ Perkenalkan Put It On Me

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Amerika Serikat keturunan Korea, eaJ merilis single terbaru yang bertitel Put It On Me.

Menurutnya, terkadang sebuah lagu dapat menarik perhatian karena perasaan serba jujur yang dipancarkan. Itulah Put It On Me yang membahas seputar kesetiaan dan kasih sayang yang mendalam.

Di atas entakan beat sepanjang lagu, eaJ menciptakan sebuah manifesto yang menjadi tempat pelarian semua perasaannya yang secara bersamaan penuh dengan romantisisme.

"Lagu ini adalah aku yang berharap dapat menjadi ruang aman bagi seseorang, meski aku harus masuk ke dalam sebuah badai. Aku ingin lagu ini rasanya seperti perbincangan tengah malam yang kamu tidak ingin akhiri," ungkap eaJ.

Musisi yang pernah tampil dalam Prambanan Jazz 2025 itu mengatakan Put It On Me merupakan salah satu terfavorit yang pernah dirilis.

Lagu tersebut ternyata mengingatkan eaJ terhadap karya-karya saat awal karier.

"Lagu ini terdengar fresh namun sekaligus mengingatkan kita akan lagu-lagu awal eaJ seperti Pacman,” lanjutnya.

Dari segi produksi musik, lagu Put It On Me dari eaJ terdengar sederhana dan minimalis. Tiap lapisan synth dan percussive snap menciptakan ruang untuk vokal eaJ bernapas dan bersinar.