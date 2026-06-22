Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Segera Konser di Surabaya, Hillsong Worship Siap Hadirkan Momen Spiritual Bersama

Senin, 22 Juni 2026 – 22:22 WIB
Segera Konser di Surabaya, Hillsong Worship Siap Hadirkan Momen Spiritual Bersama - JPNN.COM
Hillsong Worship. Foto: Dok. Color Asia Live

jpnn.com, SURABAYA - Grup pujian dan penyembahan (worship) dunia, Hillsong Worship akan memulai tur 'Hillsong Worship Nights Asia Tour 2026'.

Graha Unesa, Surabaya akan menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi Hillsong Worship pada 11 September 2026.

Konser itu bakal jadi kali perdana bagi grup musik gospel tersebut bertandang ke Surabaya.

Baca Juga:

Managing Director Color Asia Live, David Ananda mengatakan pihaknya selaku promotor senang bisa memboyong Hillsong Worship ke Surabaya.

Dia mengajak para pencinta musik gospel untuk menikmati malam dengan lagu-lagu worship.

Menurutnya, konser tersebut menjadi kesempatan luar biasa bagi pencinta musik gospel untuk merasakan momen spiritual bersama.

Baca Juga:

"Kami percaya, musik memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, menginspirasi, dan menyatukan," kata David dalam keterangan tertulis, Senin (22/6).

Hal senada juga disampaikan CEO Otello Asia, Sysan Ibrahim yang juga promotor konser.

Grup pujian dan penyembahan (worship) dunia, Hillsong Worship akan memulai tur 'Hillsong Worship Nights Asia Tour 2026'.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hillsong Worship  lagu gospel  gospel  Otello Asia  Color Asia Live 
BERITA HILLSONG WORSHIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp