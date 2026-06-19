Segera Nikah Lagi, Nathalie Holscher: Terima Kasih Sudah Menerima Aku dan Anakku

Jumat, 19 Juni 2026 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kabar rencana pernikahan Nathalie Holscher dengan kekasihnya, Aripat makin santer terdengar.

Hal tersebut makin diperkuat setelah keduanya memamerkan foto pranikah di media sosial.

Nathalie Holscher mengungkapkan bahwa hari bahagia bagi dirinya dan Aripat segera datang.

"Hari semakin dekat sayang. Terima kasih sudah menerima keluh kesah aku selama ini," ungkap Nathalie Holscher baru-baru ini.

Mantan istri Sule itu menyampaikan terima kasih kepada Aripat yang mau menerima kondisinya.

Selain itu, Nathalie Holscher berharap calon suaminya tersebut bisa menjadi bapak sambung yang baik bagi anaknya.

“Terima kasih sudah menerima aku dan anakku. Semoga kamu bisa menjadi apa yang aku inginkan dan menjadi calon bapak sambung yang sangat aku impikan,” beber DJ tersebut.

Hingga saat ini, Nathalie Holscher masih merahasiakan jadwal dan lokasi pernikahan. Dia belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.