JPNN.com - Daerah

Segera Pesan Tiket Kereta Api Lebaran 2026 Antisipasi Lonjakan

Minggu, 01 Februari 2026 – 04:00 WIB
Ribuan tiket kereta api arus balik di KAI Daop 6 Yogyakarta terjual. Ilustrasi foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, MADIUN - PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) Daerah Operasi 7 Madiun, Jawa Timur, mengingatkan masyarakat segera memesan tiket kereta api untuk masa Angkutan Lebaran 2026 guna mengantisipasi kehabisan karena lonjakan permintaan.

KAI Daop 7 Madiun secara resmi telah membuka pemesanan tiket kereta api masa Angkutan Lebaran 2026 untuk H-45 sebelum keberangkatan, yakni mulai tanggal 25 Januari 2026.

Masyarakat diimbau untuk segera merencanakan perjalanan agar tidak kehabisan tiket pada tanggal-tanggal favorit mudik.

Baca Juga:

"Masa libur Lebaran merupakan periode dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Permintaan tiket kereta api meningkat signifikan sehingga calon penumpang perlu lebih cermat dan sigap dalam melakukan pemesanan," ujar Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari, Sabtu.

Sebagai informasi, pemesanan tiket untuk periode Lebaran 2026 ini telah dibuka sejak 25 Januari 2026 lalu untuk keberangkatan 12 Maret 2026 (H-10) dan seterusnya.

Berdasarkan jadwal tersebut, pada Sabtu (31/1/2026), masyarakat sudah dapat melakukan pemesanan tiket untuk keberangkatan Selasa, 17 Maret 2026.

Baca Juga:

Guna meningkatkan peluang masyarakat mendapatkan tiket KA yang diinginkan, KAI Daop 7 Madiun membagikan sejumlah petunjuk praktis.

Di antaranya tentukan jadwal sejak dini, koneksi internet yang stabil, cek secara berkala ketersediaan, serta gunakan fitur Connecting Train atau kereta sambungan di aplikasi Access by KAI.

Pemesanan tiket kereta api untuk periode Lebaran 2026 telah dibuka sejak 25 Januari 2026.

