Segera Tayang di Bioskop, Ikatan Darah Dipenuhi Adegan Laga Brutal

jpnn.com, JAKARTA - Uwais Pictures merilis final trailer untuk film laga terbaru yang berjudul Ikatan Darah.

Tidak hanya menampilkan adegan aksi laga brutal dan berdarah-darah, final trailer film juga menggambarkan rangkaian aksi laga yang bikin penonton tarik napas di layar besar.

Trailer Ikatan Darah mempertontonkan gaya bertarung dari masing-masing anggota Geng Mafia Primbon. Misalnya, Boris (Abdurrahman Arif) yang sering ditunjukkan menggunakan senjata tajam seperti mesin pemotong rumput hingga parang.

Macan (Rama) yang memiliki gaya bertarung khas pembunuh kejam dan menyakiti lawan secara perlahan, hingga duel penuh emosional antara Mega (Livi Ciananta) dan Dini (Ismi Melinda) yang merupakan sahabat namun harus bertarung demi kepentingan masing-masing.

Sutradara Sidharta Tata membuat berbagai koreografi aksi dalam film ini berjalan begitu dinamis dengan sinematografi yang semakin membuat penonton ikut berada di tengah pertarungan.

Dikenal dengan judul-judul series action yang banyak dicintai penonton Indonesia. Kini, untuk pertama kalinya, Sidharta Tata membuat film action layar lebarnya lewat Ikatan Darah, dengan produser eksekutif Iko Uwais.

“Di sini yang menarik adalah kamera itu ikut berantem. Nah, itu yang belum pernah saya temukan sebenarnya. Bagaimana kemudian tradisinya Uwais Pictures itu adalah menciptakan semua elemen harus bekerja, bekerja untuk mendukung koreo fight itu menjadi nyata. Termasuk bagaimana kemudian camera works itu berjalan,” ungkap sutradara film Ikatan Darah, Sidharta Tata.

“Wah, itu aku melihatnya gila ya. Pengalaman yang sangat menyenangkan. Dan di final trailer, penonton bisa melihat dinamisnya fighting di film ini,” tambahnya.