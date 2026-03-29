Segera Tayang, Film Tiba-Tiba Setan Dibintangi Ratu Felisha Hingga Oki Rengga

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Ratu Felisha hingga komika Oki Rengga bakal membintangi film terbaru berjudul Tiba-Tiba Setan.

Mengusung genre horor komedi, Tiba-Tiba Setan menghadirkan deretan pemain yang beragam, yang siap memperkuat dinamika cerita dalam film.

Keberagaman para pemain menjadi salah satu daya tarik utama dari film Tiba-Tiba Setan.

Masing-masing membawa karakter dan energi yang berbeda, sehingga memberi warna tersendiri dalam perkembangan cerita.

Adapun Film Tiba-Tiba Setan dibintangi oleh Oki Rengga, Lolox, Ratu Felisha, dan Poppy Sovia.

Ratu Felisha dan Poppy Sovia memperkuat sisi akting yang intens, sementara Oki Rengga serta Lolox memberi ruang komedi yang dapat membuat film terasa lebih cair.

Kombinasi tersebut diharapkan dapat membentuk keseimbangan yang menarik antara unsur horor dan komedi.

Selain itu, film tersebut juga diperkuat deretan pemain lain, yakni Naura Hakim, Tanta Ginting, Reza Nangin, Shahabi Sakri, dan Amara Angelica.