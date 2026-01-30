Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Segerbong Resign, Wakil OJK Ikut Mundur Menyusul 3 Pejabat Tinggi Lain

Jumat, 30 Januari 2026 – 22:13 WIB
Segerbong Resign, Wakil OJK Ikut Mundur Menyusul 3 Pejabat Tinggi Lain - JPNN.COM
Ilustrasi - logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ANTARA/HO-OJK

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara ikut resign, menyusul 3 petinggi yang sebelumnya lebih dahulu mundur.

Pengunduran diri tersebut disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses ini akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Baca Juga:

Sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK menegaskan proses pengunduran diri ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK.

Utamanya, dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

Baca Juga:

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua Dewan Komisioner untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola berlaku.

Hal tersebut guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri jasa keuangan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara ikut resign, menyusul 3 petinggi di OJK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OJK  Jasa keuangan  Komisioner OJK  pasar modal 
BERITA OJK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp