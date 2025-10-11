Segini Harga Tiket Masuk Ragunan Malam Hari

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo resmi menjadikan Taman Margasatwa Ragunan (TMR) bisa dikunjungi pada malam hari.

Pramono Anung mengungkapkan, masyarakat bisa berwisata hingga berolahraga pada uji coba pembukaan pada Sabtu (11/10) ini.

“Saya meminta untuk diuji coba, diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan malam hari. Tetapi juga dibuka untuk orang bisa berolahraga di Ragunan. Karena fasilitas olahraga di Ragunan itu kan termasuk yang paling lengkap,” ujar Pramono dikutip Sabtu (11/10).

Pramono mengatakan, uji coba ini nantinya akan dievaluasi dan dilakukan perbaikan terutama soal parkir di lokasi tersebut. Pramono meminta agar nantinya parkir mobil dapat menggunakan teknologi elevated sehingga lebih teratur.

“Saya sudah minta untuk parkirnya diatur elevated, yang naik ke atas gitu. Dan itu teknologinya sudah gampang sekali,” ujar Pramono.

Taman Margasatwa Ragunan (TMR) saat ini memiliki program “Night at the Ragunan Zoo”, dengan jam operasional pukul 18.00–22.00 WIB.

Adapun tarif masuk Ragunan: Dewasa Rp 4.000, anak Rp 3.000. Kemudian untuk tarif masuk kendaraan: Motor Rp 3.000, mobil Rp 6.000, sepeda Rp 1.000, bus sedang Rp 12.500, bus besar Rp 15.000.

Akses masuk Taman Margasatwa Ragunan tersebut hanya dapat menggunakan Kartu Jakcard dari Bank Jakarta. Bagi yang belum memilikinya, Kartu Jakcard ini bisa dibeli dan diisi saldo di loket Taman Margasatwa Ragunan.