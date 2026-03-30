Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Segudang PR Dewa United Banten di BCL Asia 2026 Seusai Sapu Bersih Seri Pertama

Senin, 30 Maret 2026 – 10:45 WIB
Segudang PR Dewa United Banten di BCL Asia 2026 Seusai Sapu Bersih Seri Pertama - JPNN.COM
Pemain asing Dewa United Banten Troy Gillenwater saat berlaga pada ajang Basketball Champions League (BCL) Asia 2026 di Dewa United Arena, Tangerang, Minggu (29/3). Foto: Dokumentasi FIBA

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Dewa United Banten meraih kemenangan kedua beruntun pada ajang Basketball Champions League (BCL) Asia 2026.

Berlaga di Dewa United Arena, Tangerang, Minggu (29/3) skuad asuhan, Agusti Julbe itu menang dengan skor 91-79 atas Johor Southern Tigers.

Pada laga ini Arki Dikania Wisnu dan kolega kembali bermain dengan tempo lambat setelah di first half tertinggal 38-45 dari wakil Negeri Jiran tersebut.

Selepas jeda permainan juara bertahan IBL tersebut baru lebih cair setelah mampu berbalik unggul dengan skor 68-59.

Keunggulan tersebut akhirnya bertahan hingga akhir setelah pada kuarter pemungkas menutup dengan keunggulan 12 angka, 91-79.

Bintang kemenangan Dewa United Banten pada laga ini Troy Gillenwater seusai finis dengan 29 poin.

Joshua Ibarra mencatat double-double dengan 12 poin dan 12 rebound, sementara DJ Cooper tampil impresif lewat 11 poin, serta 12 assist.

Dari barisan pemain lokal Rio Disi dan Dio Tirta masing-masing mencetak 13 angka.

Pelatih Dewa United Banten Agusti Julbe punya banyak pekerjaan rumah setelah sapu bersih dua kemenangan di BCL Asia 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dewa United Banten  BCL Asia 2026  BCL Asia  Dewa United 
BERITA DEWA UNITED BANTEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp