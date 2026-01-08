Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Seharusnya Persib Bandung Takut Menonton Video Ini

Kamis, 08 Januari 2026 – 10:02 WIB
Seharusnya Persib Bandung Takut Menonton Video Ini
Salah satu bintang muda Persija Jakarta Aditya Warman (36). Foto: persija

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung, khususnya pria di bawah mistar pada laga melawan Persija Jakarta, Minggu nanti, semestinya mewaspadai hal ini.

Persija Jakarta saat ini memiliki sejumlah pemain yang punya tendangan jarak jauh akurat dan menakutkan.

Salah satunya, yakni Aditya Warman.

Pemain berusia 20 tahun itu membuktikannya saat Persija mengalahkan Persijap Jepara.

Para pemain berpengalaman yang ada di Persija, seperti Allano Lima pun terlihat tak percaya ada gol seperti itu.

Lihat ekspresi Allano pada video di atas. Gol itu pun menjadi Goal of The Week pekan ke-16 Super League.

Persib Bandung semestinya sudah mempertimbangkan hal itu menjelang ketemu Persija Jakarta.

