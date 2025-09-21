Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Seharusnya PSIM Cetak Lebih dari 3 Gol ke Gawang Bali United

Minggu, 21 September 2025 – 09:19 WIB
Seharusnya PSIM Cetak Lebih dari 3 Gol ke Gawang Bali United - JPNN.COM
PSIm Yogyakarta merayakan salah satu gol ke gawang Bali United. Foto: diambil dari psimjogja

jpnn.com - GIANYAR - Duel dua pelatih Belanda Johnny Jansen versus Jean Paul van Gastel pada laga Bali United vs PSIM Yogyakarta di pekan ke-6 BRI Super League, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) malam berakhir dengan empat gol.

Gastel membawa PSIM menang 3-1 di kandang Bali United.

Seusai pertandingan, Gastel mengevaluasi dan menganalisis timnya. Menurutnya PSIM seharusnya bisa mencetak lebih dari tiga gol.

“Saya sangat bangga dengan performa tim hari ini. Kami bisa bertahan dengan bagus, kemudian penguasaan bola juga lebih bagus. Saya pikir kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol,” ujarnya.

Gastel mengatakan bahwa kunci kemenangan di kandang Bali United itu ialah kemampuan tim meredam strategi tekanan tinggi tuan rumah.

“Ketika mereka mencoba menaikkan lini pertahanannya, maka banyak celah di belakang yang bisa kami manfaatkan, dan hal itu kami lakukan dengan baik,” kata Gastel.

Lihat ke sini klasemen BRI Super League setelah PSIM Yogyakarta berpesta di kandang Bali United.

