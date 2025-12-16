Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Seharusnya Ridwan Kamil & Atalia Praratya Sudah Terima Surat Ini

Selasa, 16 Desember 2025 – 13:47 WIB
Seharusnya Ridwan Kamil & Atalia Praratya Sudah Terima Surat Ini - JPNN.COM
Humas Pengadilan Agama Bandung Ikhwan Sofyan saat ditemui di Kantor PA Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Selasa (16/12). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Pengadilan Agama Bandung berkirim surat kepada Atalia Praratya dan Ridwan Kamil terkait gugatan perceraian yang dilayangkan Atalia.

Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan awal penanganan perkara.

Humas Pengadilan Agama Bandung Ikhwan Sofyan mengatakan, perkara perceraian itu teregister dengan Nomor 6572/Pdt.G/2025/PA.Bdg.

Baca Juga:

Surat pemanggilan telah dikirimkan kepada penggugat dan tergugat, sementara jadwal persidangan menunggu penetapan majelis hakim.

"Untuk pemanggilan sudah dilakukan, tetapi untuk sidangnya itu kewenangan majelis hakim, kalau persidangan ada yang terbuka ada yang tertutup," kata Ikhwan dalam konferensi pers di PA Bandung, Selasa (16/12).

Ikhwan menerangkan, secara umum proses penanganan gugatan cerai di Pengadilan Agama diawali dengan pemanggilan para pihak yang berperkara.

Baca Juga:

Itu untuk melakukan pengecekan identitas penggugat maupun tergugat.

"Para pihak itu setelah cek identitas maka mengupayakan untuk acara mediasi dahulu kemudian setelah mediasi baru pemeriksaan selanjutnya pembacaan jawaban, replik kesimpulan, pembuktian kesimpulan baru pembacaan putusan," katanya.

Ridwan Kamil dan Atalia Praratya telah menjalin rumah tangga sejak 7 Desember 1996 lalu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ridwan Kamil  Atalia Praratya  Lisa Mariana  Pengadilan Negeri Bandung 
BERITA RIDWAN KAMIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp