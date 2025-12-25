Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Seimbangkan Kadar Hormon dengan Mengonsumsi 3 Suplemen Ini

Kamis, 25 Desember 2025 – 08:08 WIB
Seimbangkan Kadar Hormon dengan Mengonsumsi 3 Suplemen Ini
Suplemen mengandung magnesium. Foto: Ilustrasi/obatantibiotik

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI kadar hormon yang seimbang bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Namun, stres dan menerapkan pola gaya hidup yang tidak sehat bisa membuat kadar hormon Anda menjadi tidak seimbang.

Ketidakseimbangan hormon terjadi ketika kamu memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon dalam tubuh.

Berikut beberapa suplemen untuk menjaga keseimbangan hormon, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Magnesium

Magnesium adalah mineral yang berperan dalam lebih dari 300 sistem enzim, termasuk produksi protein dan pengaturan tekanan darah.

Karena terlibat dalam hampir semua sistem tubuh, magnesium bisa memengaruhi keseimbangan hormon.

Magnesium membantu mengubah hormon triptofan menjadi melatonin dan serotonin, dua hormon yang membantu tidur.

Sumber makanan magnesium meliputi sayuran berdaun hijau, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan biji-bijian.

Ada beberapa jenis suplemen yang bisa membantu menyeimbangkan kadar hormon tubuh dan salah satunya ialah tentu saja magnesium.

