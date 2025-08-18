Seimbangkan Kualitas Hidup, Layanan Jasa Rumah Tangga Jadi Solusi Urusan Domestik

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah kesibukan kehidupan modern, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pekerjaan, kehidupan pribadi, dan urusan rumah tangga.

Beban pekerjaan domestik yang memakan waktu menjadi isu utama yang mengurangi kualitas waktu luang.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 25% waktu luang masyarakat Indonesia dihabiskan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu, mengepel, mencuci, hingga menyetrika.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), seperti Amerika Serikat dan Jepang, yang hanya mengalokasikan sekitar 15% hingga 20% dari total waktu luang untuk aktivitas domestik.

Fenomena itu makin terasa di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, di mana masyarakat rata-rata menghabiskan sekitar 6 hingga 8 jam setiap minggu hanya untuk mengurus rumah.

Aktivitas tersebut seringkali berlangsung pada akhir pekan, menghilangkan waktu istirahat yang seharusnya digunakan untuk memulihkan energi.

Menyadari kebutuhan tersebut, Marketing Manager bTaskee Indonesia, Diana Liudin menyoroti pentingnya dukungan untuk meringankan beban rumah tangga.

“Secara tidak sadar bahwa waktu senggang kita tersedot habis oleh rutinitas rumah yang menjadi suatu kewajiban. Padahal waktu adalah aset yang sangat berharga," ujar Diana Liudin.