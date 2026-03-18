JPNN.com - Nasional - Humaniora

Se’Indonesia Salurkan 25.000 Paket Se’i Ayam untuk Keluarga Terdampak Banjir di Aceh

Rabu, 18 Maret 2026 – 20:40 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Se’Indonesia menyalurkan 25,000 paket Se’i Ayam atau setara sekitar lima ton daging ayam asap, untuk membantu pemenuhan pangan dan sumber protein bagi ribuan keluarga terdampak banjir bandang di Aceh.

Beberapa bulan setelah banjir bandang melanda Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera pada November 2025 lalu, proses pemulihan masih
berlangsung.

Masyarakat berusaha menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kondisi yang menantang. Di tengah kondisi ini, pangan menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak.

Menanggapi situasi tersebut, Se’Indonesia menyiapkan 25.000 paket se’i ayam yang dirancang menyesuaikan kondisi di lapangan agar praktis dinikmati warga.

Bersama Kitabisa, paket setara sekitar lima ton daging ayam ini berhasil tersalurkan ke ribuan Kepala Keluarga (KK) di lima kabupaten: Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya.

Sebagian bantuan juga disalurkan bertepatan dengan Ramadan, sehingga hidangan ini dapat dinikmati keluarga saat sahur atau berbuka.

Melalui bantuan ini, Se’Indonesia berharap dapat turut membantu menghadirkan tambahan asupan protein bagi warga Aceh selama masa pemulihan.

Suasana di lokasi distribusi berubah ketika paket makanan dibuka. Aroma Daging Ayam Asap memunculkan senyum kecil, candaan ringan, dan percakapan hangat di antara warga.

