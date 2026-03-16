Sejak Bebas dari Tahanan, Jonathan Frizzy Mengaku Belum Bertemu Anak

Senin, 16 Maret 2026 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy sejak bebas dari tahanan ternyata belum bertemu dengan anak-anaknya.

Pengakuan tersebut disampaikannya saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

"Belum (bertemu anak-anak)," kata Jonathan Frizzy.

Pria yang karib disapa Ijonk itu mengatakan dirinya sedang mengatur jadwal pertemuan dengan anak-anaknya.

Pertemuan harus dikomunikasikan terlebih dahulu antara Jonathan Frizzy dengan mantan istrinya, Dhena Devanka.

"Lagi diatur. Mungkin bulan ini atau habis Lebaran," jelas kekasih Ririn Dwi Ariyanti itu.

Meski belum bertemu, Jonathan Frizzy menegaskan bahwa dirinya masih berkomunikasi dengan anak-anaknya.

Adapun komunikasi seperti panggilan video dilakukan lewat Dhena Devanka.