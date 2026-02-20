Sejarah Tarawih Ramadan

jpnn.com - TARAWIH itu salat sunah pada malam hari di Ramadan.

Seperti ulasan daily.sirah yang menyebutkan bahwa banyak yang mengira Tarawih berjemaah sebulan penuh di masjid adalah sunah yang terus menerus dilakukan Nabi Muhammad. Ternyata tidak.

Nabi Muhammad hanya melakukannya tiga atau empat malam saja.

Baca Juga: Keajaiban Luar Biasa di Balik Hadis soal Berpuasa

Seperti apa sejarahnya? Bagaimana ceritanya? Cek/geser slide IG di bawah ini.

"Dahulu para Sahabat salatnya saking panjang (baca ratusan ayat), mereka butuh jeda istirahat buat lurusin kaki yang bengkak."

"Jadi, kalau Tarawih di tempatmu ngebut kayak F1 tanpa jeda, mungkin itu bukan Tarawih, tetapi Senam Malam Ramadan." (ig/jpnn)