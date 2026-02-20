Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Amalan Ramadan

Sejarah Tarawih Ramadan

Jumat, 20 Februari 2026 – 09:55 WIB
Sejarah Tarawih Ramadan - JPNN.COM
Tarawih di Nurul Wathon, Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ramadhan 1447 H. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - TARAWIH itu salat sunah pada malam hari di Ramadan.

Seperti ulasan daily.sirah yang menyebutkan bahwa banyak yang mengira Tarawih berjemaah sebulan penuh di masjid adalah sunah yang terus menerus dilakukan Nabi Muhammad. Ternyata tidak.

Nabi Muhammad hanya melakukannya tiga atau empat malam saja.

Baca Juga:

Seperti apa sejarahnya? Bagaimana ceritanya? Cek/geser slide IG di bawah ini.

Baca Juga:

"Dahulu para Sahabat salatnya saking panjang (baca ratusan ayat), mereka butuh jeda istirahat buat lurusin kaki yang bengkak."

"Jadi, kalau Tarawih di tempatmu ngebut kayak F1 tanpa jeda, mungkin itu bukan Tarawih, tetapi Senam Malam Ramadan." (ig/jpnn)

Nabi Muhammad sempat bersembunyi saat umat menunggu Tarawih berjemaah. Kenapa? Apa alasan Nabi?

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sejarah tarawih  Tarawih  Ramadan  tarawih ramadan  Nabi Muhammad 

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp