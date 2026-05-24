Sejumlah Ibu dan Anak Pingsan saat Pawai Persib Juara

Minggu, 24 Mei 2026 – 12:42 WIB
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, saat mengunjungi Bobotoh yang pingsan dalam konvoi perayaan Persib juara di Pendopo Kota Bandung, Minggu (24/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Ratusan ribu masyarakat tumpah ruah di sepanjang Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Minggu (24/5/2026).

Masyarakat ingin menyaksikan iring-iringan skuad Persib Bandung yang kembali menjuarai kompetisi BRI Super League 2025/26.

Di bawah terik matahari, masyarakat rela menanti kedatangan pemain dan staf pelatih. Beberapa dari mereka bahkan ada yang pingsan karena kehabisan oksigen.

Para Bobotoh itu datang tidak sendirian. Mereka hadir bersama istri dan anak, yang rata-rata masih di bawah umur.

Pantauan JPNN, di Pendopo Kota Bandung, ada sekitar lima orang warga yang ditandu ke tenda medis karena pingsan.

Mereka rata-rata sakit kepala hingga kehabisan oksigen karena berdesakan saat sedang menunggu tim.

Salah seorang Bobotoh, Jagat (35 tahun) mengatakan, dirinya melihat sejumlah anak-anak yang menangis karena berdesakan.

Selain itu, di antaranya juga ada yang turut membawa orang lanjut usia (lansia), sehingga kondisi kesehatannya terdampak.

Sejumlah Bobotoh ibu dan anak pingsan karena kelelahan menunggu skuad Persib tiba di JPO Asia Afrika, dalam pawai juara.

