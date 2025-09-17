Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sejumlah Komunitas Ojol Tak Ikut Aksi 179, Ini Alasannya

Rabu, 17 September 2025 – 14:37 WIB
Sejumlah Komunitas Ojol Tak Ikut Aksi 179, Ini Alasannya - JPNN.COM
Ilustrasi demo ojek online di depan Gedung DPR. Foto: Antara Foto/Imam Budilaksono

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Koalisi Ojek Daring Nasional (KODAN) Bekasi Raya Handriko atau Koko menyebut mereka menolak terlibat dalam demonstrasi ojol "Aksi 179".

“Driver Bekasi tetap on bid, tidak ada yang ikut aksi. Kami lebih memilih menjaga situasi agar tetap stabil,” kata dia kepada wartawan, Rabu (17/9).

Sejumlah komunitas ojol bersiap turun ke jalan dalam Aksi 179 di Jakarta, Rabu ini dengan membawa tujuh tuntutan.

Baca Juga:

Beberapa di antaranya ialah mendesak pengesahan RUU Transportasi Online, meminta potongan aplikator maksimal sepuluh persen, hingga menuntut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyelesaikan kasus tewasnya dua driver ojol.

Koko melanjutkan pihaknya tak ikut Aksi 179 setelah melihat dampak negatif dari gelombang unjuk rasa sebelumnya. 

“Kami ingin ikut menciptakan rasa aman dan kondusif di tengah masyarakat. Itu lebih penting daripada ikut-ikutan turun ke jalan,” ujat dia.

Baca Juga:

Senada, Asosiasi Gabungan Aksi Driver Roda Dua (Garda) dari Solo Raya juga tidak ikut dalam Aksi 179 di Jakarta.

"Kami lebih fokus memperjuangkan regulasi yang jelas, bukan demo yang rawan ditunggangi,” kata juru bicara Garda Solo Raya Djoko Saryanto, Rabu ini.

Sekretaris Jenderal KODAN Bekasi Raya Handriko atau Koko menyebut pihaknya menolak ikut

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   komunitas ojol  demonstrasi ojol Aksi 179  Koalisi Ojek Daring Nasional  Demo ojek online 
BERITA KOMUNITAS OJOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp