Sejumlah Musisi Ikut Menggaungkan Jaga Lingkungan di Pertamina Eco RunFest 2025

jpnn.com, JAKARTA - Energizing Music Festival di Pertamina Eco RunFest 2025 tidak hanya menghadirkan hiburan dan panggung musik meriah, tetapi juga menjadi ruang edukasi gaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

Sejumlah musisi yang tampil memberikan pesan kuat tentang pentingnya menjaga bumi, dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu pengisi acara Energizing Music Festival, King Nassar mengapresiasi konsep acara yang tidak sekadar menawarkan hiburan, tetapi juga membawa pesan besar tentang kepedulian lingkungan.

Dia menegaskan edukasi mengenai kebersihan lingkungan harus menjadi budaya baru masyarakat di mana pun berada.

“Intinya kita ingin membawa Indonesia semakin lebih baik lagi, membawa kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan, misalnya perlunya penataan area publik, seperti menyediakan tempat khusus merokok agar polusi tidak mengganggu pengunjung yang sedang berolahraga atau beraktivitas. Hal-hal kecil seperti itu kalau dilakukan bisa sangat berpengaruh. Kita harus hidup sehat dan bersih di mana pun kita berdiri,” ujar Nassar.

Sementara itu, Rony Parulian menekankan gaya hidup ramah lingkungan tidak selalu harus dimulai dari hal besar.

Dia menilai Eco RunFest menjadi momentum positif untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

Menurut Rony, peran Pertamina sangat penting sebagai industri yang mampu menghadirkan ruang kampanye melalui musik dan komunitas.