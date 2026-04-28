Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Militeriana

Sejumlah Nama Perwira Tinggi Mencuat Menjelang Bursa Pangkormar

Selasa, 28 April 2026 – 22:53 WIB
Dinamika TNI Angkatan Laut memanas jelang penentuan posisi Panglima Korps Marinir (Pangkormar). Foto: Dispenal

jpnn.com, JAKARTA - Dinamika internal di tubuh TNI Angkatan Laut kembali menjadi sorotan seiring mencuatnya nama Mayjen Y. Rudy Sulistyanto sebagai salah satu figur yang disebut-sebut berpeluang menempati posisi Panglima Korps Marinir (Pangkormar).

Mayjen Rudy Sulistyanto saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Wawasan Nusantara di Lemhannas RI sejak 19 Januari 2024.

Penugasan tersebut memperkuat rekam jejaknya yang tidak hanya berfokus pada aspek operasional militer, tetapi juga pada kajian strategis dan kebijakan pertahanan nasional.

Dalam perjalanan kariernya, Rudy dikenal memiliki pengalaman panjang di lingkungan Korps Marinir dengan berbagai penugasan di lapangan maupun jabatan struktural.

Kombinasi pengalaman operasional dan strategis tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan kepemimpinan di satuan elit TNI AL.

Sejumlah pengamat menilai posisi Pangkormar membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan yang luas.

Pengamat militer Agung Wibowo Hadi menyebut, latar belakang Rudy di Lemhannas memberikan nilai tambah dalam aspek pemahaman strategis nasional.

“Figur seperti Rudy Sulistyanto punya keunggulan dalam memahami aspek strategis sekaligus operasional,” ujar Agung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pangkormar  Perwira Tinggi  TNI AL  Mayjen Rudy Sulistyanto 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp