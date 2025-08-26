Sejumlah Orang Positif Narkoba Saat Demo di DPR

Selasa, 26 Agustus 2025 – 21:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengatakan sejumlah orang yang ditangkap petugas saat demo di depan gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8) positif mengonsumsi narkoba.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadireskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis mengatakan pihaknya menangkap 351 orang saat demo kemarin.

"Terhadap 351 orang ini dilakukan tes urine, hasilnya tujuh orang yang positif (mengonsumsi narkoba)," kata Putu Kholis kepada wartawan, Selasa.

Dia mengatakan urine dari enam orang di antaranya mengandung zat terindikasi sabu-sabu.

"Kemudian satu orang, urine mengandung zat yang terkait dengan benzoat," katanya.

Dia mengatakan proses hukum serta pemeriksaan lebih lanjut terhadap mereka ini diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

"Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Narkoba untuk dilakukan tindakan lanjutan sesuai SOP (standar operasional prosedur) yang berlaku berdasarkan fakta yang ditemukan," kata Putu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary menyebut bahwa 351 orang itu terdiri dari 155 dewasa dan 196 anak, atau berusia di bawah 18 tahun.