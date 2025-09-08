Sejumlah Pejabat Datangi Istana, Ada Reshuffle?

Senin, 08 September 2025 – 15:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pejabat mendatangi Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/9) siang.

Berdasarkan pantauan JPNN.com, para pejabat tiba secara bergiliran mulai pukul 14.45 WIB. Mereka tampak mengenakan jas, peci, dan dasi biru.

Tokoh yang pertama kali datang, yaitu Politikus Partai Golkar yang juga anggota DPR RI Mukhtarudin.

Saat ditanya, dia enggan menjelaskan agenda kedatangannya ke Istana Negara bersama sang istri.

Kemudian, tampak hadir juga Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

Dia mengaku dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya untuk datang ke Istana Negara.

“Siap lah (untuk dilantik). Enggak pernah enggak siap,” kata Purbaya.

Selain itu, Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Irfan Yusuf atau Gus Irfan pun mengaku ditelepon oleh Seskab Teddy sekitar pukul 14.00 WIB untuk datang ke Istana.