Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Sejumlah Pejabat Datangi Istana, Ada Reshuffle?

Senin, 08 September 2025 – 15:45 WIB
Sejumlah Pejabat Datangi Istana, Ada Reshuffle? - JPNN.COM
Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, pada Senin (8/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pejabat mendatangi Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/9) siang.

Berdasarkan pantauan JPNN.com, para pejabat tiba secara bergiliran mulai pukul 14.45 WIB. Mereka tampak mengenakan jas, peci, dan dasi biru.

Tokoh yang pertama kali datang, yaitu Politikus Partai Golkar yang juga anggota DPR RI Mukhtarudin.

Baca Juga:

Saat ditanya, dia enggan menjelaskan agenda kedatangannya ke Istana Negara bersama sang istri.

Kemudian, tampak hadir juga Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

Dia mengaku dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya untuk datang ke Istana Negara.

Baca Juga:

“Siap lah (untuk dilantik). Enggak pernah enggak siap,” kata Purbaya.

Selain itu, Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Irfan Yusuf atau Gus Irfan pun mengaku ditelepon oleh Seskab Teddy sekitar pukul 14.00 WIB untuk datang ke Istana.

Sejumlah pejabat mendatangi Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/9) siang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Reshuffle  reshuffle kabinet  Istana  Prabowo  Prabowo Subianto 
BERITA RESHUFFLE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp