Sejumlah Pemain Diaspora Masih Absen Saat Latihan Perdana Timnas Indonesia Menjelang FIFA Series 2026

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia yang akan berlaga pada FIFA Series 2026 mengikuti latihan perdana di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta pada Selasa (24/3/2026) Pukul 16.00 WIB.

Namun, sejumlah pemain diaspora dari Eropa belum hadir dalam latihan tersebut.

Tercatat Jay Idzes dan Emil Audero masih belum terlihat di Senayan pada latihan perdana di Jakarta.

Adapun pemain lainnya, yakni Calvin Verdonk (Lille), Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach), Dean James (Go Ahead Eagles), Justin Hubner (Fortuna Sittard), Nathan Tjoe-A-On (Willem II), Joe Pelupessy (Lommel FC), serta Ragnar Oratmangoen (Dender FC) juga masih belum bergabung.

Latihan perdana terbuka Timnas Indonesia dihadiri 15 pemain yang dipimpin langsung oleh Pelatih Timnas Indonesia John Herdman.

Tercatat pemain yang sudah mengikuti latihan antara lain Jordi Amat (Persija), Elkan Baggott (Ipswich Town), Rizky Ridho (Persija), Dony Tri Pamungkas (Persija), Mauro Zijlstra (Persija), Beckham Putra Nugraha (Persib), Elliano Reijnders (Persib), serta Sandy Walsh (Buriram United).

Selain itu, Ramadhan Sananta (DPMM FC), Yakob Sayuri (Malut United), Ole Romeny (Oxford United), Ivar Jenner (Dewa United), Cahya Supriyadi (PSIM), Nadeo Argawinata (Borneo FC), dan Maarten Paes (Ajax Amsterdam).

Ajang FIFA Series 2026 rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3) mulai pukul 20.00 malam WIB.