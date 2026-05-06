Sejumlah Politikus Senior Kabupaten Sarmi Gabung PSI, Ada Kader NasDem

Rabu, 06 Mei 2026 – 21:30 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Papua Joan Henri menyatakan bahwa ada beberapa kader partai di Papua pindah ke partai pimpinan Kaesang Pangarep itu. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAYAPURA - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Papua Joan Henri menyatakan bahwa ada beberapa kader partai di Papua pindah ke partai pimpinan Kaesang Pangarep itu.

"Ada banyak kader partai lain di Kabupaten Sarmi, termasuk dari Partai Nasdem, yang masuk PSI. Bukan Nasdem saja yang masuk, ada partai lain juga,” ucap Joan Henri saat ditemui di Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan Pelantikan ketua DPW PSI dan DPD PSI se-Papua, Rabu (6/4).

Joan menjelaskan, alasan beberapa kader yang pindah lantaran menjadi kader PSI tidak menggunakan mahar sepeser pun.

"Mereka melihat dari 2024 kemarin bahwa PSI betul-betul, tanpa mahar itu dilakukan PSI sehingga mereka tahu, ketika masuk partai ini, tidak akan disusahkan,” kata Joan Henri.

"Mereka pindah ke PSI juga karena melihat PSI punya semangat yang luar biasa, terbukti dari Pemilu 2024 dan pilkada dengan slogan PSI tanpa mahar dan itu betul-betul dilakukan PSI,” lanjut Joan Henri.

Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menghadiri acara Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) serta pelantikan pengurus DPW PSI dan DPD PSI se-Papua.

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi internal PSI dalam memperkuat struktur organisasi serta memperluas basis dukungan di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

PSI  kader Nasdem  Sarmi  Papua  gabung psi 
