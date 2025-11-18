Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sejumlah RT di Cipinang Muara Jaktim Masih Terendam Banjir, Begini Kondisinya

Selasa, 18 November 2025 – 22:46 WIB
Sejumlah RT di Cipinang Muara Jaktim Masih Terendam Banjir, Begini Kondisinya - JPNN.COM
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Timur (Jaktim) bersiaga menangani banjir di Jalan Cipinang Bali, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (18/11/2025). ANTARA/HO-BPBD Jakarta Timur

jpnn.com, JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Timur mengimpormasikan sejumlah RT di Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, masih dilanda banjir.

"Berdasarkan laporan petugas di lapangan, hingga saat ini masih ada beberapa RT di Cipinang Muara, Jatinegara terendam banjir atau genangan," kata Kepala Satuan Tugas Koordinator Wilayah BPBD Jakarta Timur Ali Kojim saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Banjir terjadi di Jalan Cipinang Bali, RT 06 dan RT 12, RW 13, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Baca Juga:

Luapan aliran Sunter Hulu dan hujan lokal yang terjadi sejak Selasa siang menjadi penyebab banjir tersebut.

Menurut laporan BPBD Jakarta Timur, banjir mulai terjadi pada pukul 14.30 WIB dan mulai surut sekitar pukul 18.00 WIB.

"Ketinggian banjir saat ini mencapai 70 sentimeter (cm) di RT 06 dan 65 cm di RT 12 pada pukul 16.00 WIB," ucap Ali.

Baca Juga:

Warga masih bertahan di rumah masing-masing, dan penanganan terus dilakukan dengan penyedotan air menggunakan pompa mobile oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA).

Penanganan dan pemantauan banjir juga dilakukan bersama pihak terkait, termasuk Petugas Penanggulangan Bencana (P2B) BPBD DKI Jakarta, pemadam kebakaran (Damkar), Satpol PP, dan lainnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Timur mengimpormasikan sejumlah RT di Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, masih dilanda banjir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  Banjir Jakarta  Cipinang Muara Banjir  Jaktim 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp