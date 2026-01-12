Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Utara Terendam Banjir, Ini Titiknya

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara terendam banjir akibat curah hujan tinggi yang mengguyur daerah setempat sejak Senin pagi.

Banjir tersebar di Kecamatan Koja, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Kelapa Gading,hujan dan Kecamatan Penjaringan.

“Informasi banjir terkini hingga pukul 10.00 WIB, terdapat 20 ruas jalan dan dua RT yang terendam banjir,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Yohan, Senin.

Dia mengatakan genangan air terjadi di Kecamatan Koja, mulai dari Jalan Anggrek Kelurahan Rawa Badak Utara, Jalan Walang Baru VII A Kelurahan Tugu Utara, Jalan Jampea RW 007, Jalan Deli RW 007, Jalan Lorong 22, Jalan Mawar RE 002, Jalan Cipeucang V dan Lorong Z RW 001.

Di Kecamatan Cilincing, kata dia, banjir terjadi di Jalan Rorotan 10, Kelurahan Rorotan.

Kemudian, di Kecamatan Tanjung Priok, banjir melanda kawasan Jalan Agung Karya VI (Kelurahan Sungai Bambu), Jalan Taman Stasiun, Jalan Yos Sudarso depan Altira (Kelurahan Sunter Jaya) dan Jalan Sunter Indah Raya (Kelurahan Sunter Jaya).

Selanjutnya, di Kecamatan Kelapa Gading, banjir terjadi mulai dari Jalan Pegangsaan Dua depan Yakobus, Jalan Rawa Indah (Kelurahan Pegangsaan Dua), Jalan Pegangsaan Dua di depan Apartemen Greenhill, Jalan Hibrida, Jalan Pegangsaan Dua di depan RJTM hingga Jalan Arteri (Kelurahan Pegangsaan Dua).

“Untuk di Kecamatan Penjaringan, banjir terjadi di Jalan Muara Baru, Pluit Sea View, Kelurahan Penjaringan,” ujar Yohan.