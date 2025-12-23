Sejumlah Sekolah di Depok Menerima Ancaman Bom, Polisi Pastikan Aman

Selasa, 23 Desember 2025 – 21:35 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah sekolah di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, menerima ancaman bom dari seseorang yang tak dikenal.

Kepolisian telah melakukan penyisiran. Alhasil, polisi menyatakan 10 sekolah di Depok yang menerima ancaman bom dipastkan aman.

"Aman, sudah disisir tidak ada benda yang mencurigakan, sudah dilakukan penyisiran," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi saat dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa (23/12).

Baca Juga: Respons Saudia Airlines soal Pesawatnya Pengangkut Haji Depok Diteror Ancaman Bom

Dia juga menyebutkan bahwa penyisiran yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Brimob Polri dan Polres Depok sudah selesai dan dipastikan aman.

"Penyisiran sudah selesai," ungkap Made Budi.

Sebelumnya, Kepolisian membenarkan adanya ancaman bom di sejumlah sekolah yang berlokasi di Depok, Jawa Barat.

Baca Juga: Sejumlah Sekolah di Depok Diteror Bom

"Iya betul, saat ini sudah dilakukan penyisiran," kata AKP Made Budi saat dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa.

Namun, Made Budi menyebutkan ancaman bom tersebut tidak terbukti.