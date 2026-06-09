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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sejumlah SPPG Berhenti Operasi karena Anggaran Tersendat, Nanik: Sudah Dicairkan

Selasa, 09 Juni 2026 – 11:13 WIB
Sejumlah SPPG Berhenti Operasi karena Anggaran Tersendat, Nanik: Sudah Dicairkan - JPNN.COM
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang Foto: Humas BGN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menanggapi kabar sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menghentikan operasionalnya karena belum cairnya anggaran.

Hal itu dia katakan seusai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6).

Menurut Nanik, anggaran sudah dicairkan untuk sebagian SPPG sejak Jumat (5/6) lalu.

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“Memang ada beberapa yang Jumat itu sudah dicairkan. Yang Senin ini juga dicairkan,” ucap Nanik.

Selain Jumat lalu, anggaran MBG untuk SPPG juga sudah dicairkan pada Senin (8/6) kemarin.

“Kami dapat laporan Rp 5 triliun ya Ibu, dicairkan hari ini. Jadi, tidak ada masalah, ini masalah teknis saja,” kata dia.

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Sebelumnya, sejumlah SPPG menghentikan operasionalnya karena anggaran yang belum cair.

Salah satunya adalah SPPG di Kota Bandung.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan anggaran anggaran sudah dicairkan untuk SPPG sejak Jumat dan Senin

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TAGS   SPPG  Nanik S Deyang  Anggaran  kepala BGN  Prabowo Subianto 
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