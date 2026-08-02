Sejumlah Tempat Hiburan Malam di Bandung Digerebek, Pengunjung Mencurigakan Dites Urine

jpnn.com, BANDUNG - Sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung menjadi sasaran target operasi gabungan yang dilakukan Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat bersama TNI, dan BNN.

Operasi tersebut juga melibatkan satuan samping dari Bea Cukai hingga BPOM.

Ditresnarkoba Polda Jabar Kombes Pol Arly Jembar Jumhana mengatakan, tujuan utama operasi gabungan ini adalah meminimalisir penyakit masyarakat, khususnya penyalahgunaan narkoba yang masih marak di Kota Bandung.

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"Pagi hari ini, kami melaksanakan operasi gabungan bersama dalam rangka meminimalisir penyakit-penyakit masyarakat, terutama penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Kota Bandung," kata Kombes Pol Arly Jembar di lokasi razia, Minggu (2/8/2026).

Dalam operasi tersebut, petugas menyisir beberapa lokasi yang diduga rawan.

Sejumlah pengunjung yang dinilai mencurigakan juga dilakukan tes urine secara acak untuk memastikan apakah terlibat penyalahgunaan narkoba atau tidak.

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"Ada beberapa tempat yang kita masuki ke dalam dan juga kita sudah melakukan beberapa tes urine terhadap beberapa pengunjung yang memang kita lihat mungkin sedikit mencurigakan. Apakah betul dia menggunakan atau tidak, itu nanti dari hasil tes urine yang akan kelihatan," ucapnya.

Kombes Pol Arly Jembar menegaskan operasi serupa tidak hanya dilakukan malam ini saja.