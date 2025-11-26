Sejumlah Tokoh Nasional Hadir di Wisuda Universitas Bakrie

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional hadir dalam wisuda Universitas Bakrie Pascasarjana dan Sarjana ke-XV di Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Acara wisuda ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020–2024, Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, Kepala LLDIKTI Wilayah III, Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, Rektor Universitas Bakrie, Prof. Sofia W. Alisjahbana, Ketua Yayasan Pendidikan Bakrie, Ibu Ratna Indira Nirwan Bakrie, serta Ketua Umum KADIN Indonesia, Bapak Anindya Bakrie.

Mengusung tema “Kebersamaan untuk Kemanfaatan Indonesia Maju”, sebanyak 808 lulusan dari program sarjana dan pascasarjana dikukuhkan dalam upacara yang dihadiri tokoh-tokoh nasional dari unsur pemerintahan, industri, dan pendidikan.

Rektor Universitas Bakrie Prof. Sofia W. Alisjahbana menyampaikan wisuda bukanlah akhir dari perjalanan akademik, melainkan awal dari kontribusi nyata para lulusan bagi bangsa.

“Wisuda bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari babak baru kehidupan. Bangsa Indonesia menunggu karya-karya dan kontribusi Anda” ungkap Prof. Sofia.

Dia juga menekankan pentingnya karakter lulusan yang tidak hanya berorientasi pada kesuksesan personal, tetapi memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat luas.

“Gunakanlah ilmu yang Saudara peroleh untuk menjawab tantangan zaman dengan integritas, ketulusan, dan niat memberi manfaat. Di mana pun Anda melangkah, jaga nama baik Universitas Bakrie” tambahnya.

Universitas Bakrie memasuki usia ke-15 tahun, termasuk Akreditasi Institusi Unggul dari BAN-PT, posisi sebagai Top 5 Perguruan Tinggi Swasta terbaik versi Times Higher Education (THE), serta penguatan ekosistem kampus berbasis industri melalui Komite Industri bersama Kelompok Usaha Bakrie.