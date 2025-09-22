Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Sejumlah Tragedi Kemanusiaan di Indonesia akan Difilmkan

Senin, 22 September 2025 – 08:48 WIB
Sejumlah Tragedi Kemanusiaan di Indonesia akan Difilmkan - JPNN.COM
Perwakilan Matta Cinema, Pal8 Pictures-Tempo, dan Ruang Basbeth Bercerita berbicara pada Asian Content & Film Market (ACFM) di 30th Busan International Film Festival di Korea Selatan, Minggu (20/9). Foto: Dok. Pribadi/Imran Hasibuan

jpnn.com, BUSAN - Sejumlah tragedi kemanusiaan di Tanah Air yang menyita perhatian publik akan diangkat menjadi film melalui kerja sama Matta Cinema Production dan Tempo Media Group.

Salah satu kisah memilukan yang bakal difilmkan itu yakni Tragedi Kanjuruhan.

Matta Cinema Production dan Tempo mengangkat tema ‘TRUE STORIES of INDONESIA: From Local Roots to Global Screen’ untuk membuat film dari kisah nyata itu.

Baca Juga:

Rencana produksinya diumumkan di sela-sela Happy Hour Asian Content & Film Market (ACFM) pada 30th Busan International Film Festival di Korea Selatan, Minggu (20/9).

Menurut produser sekaligus CEO Matta Cinema Production Nugroho Dewanto, rumah produksinya berencana membuat enam film. Sebagian dari project yang akan diproduksi pada 2025 hingga 2028 itu telah mendapatkan dana investasi dari Indonesia.

Dia menuturkan kehadiran Matta Cinema Production pada festival film bergengsi itu dalam rangka membuka peluang kolaborasi internasional untuk rencana produksi enam filmnya.

Baca Juga:

"Kami menjajaki kerjasama investasi, distribusi dan penjualan film dengan beberapa perusahaan dari berbagai negara," kata Nugroho melalui siaran pers ke media, Senin (22/9).

Melalui kolaborasi itu, Matta Cinema Production bakal membuat film berdasar hasil jurnalisme invstigasi Majalah Tempo. Ada tiga film bergenre kriminal dari kobaroasi itu.

Sejumlah tragedi kemanusiaan yang menyita perhatian publik akan diangkat menjadi film melalui kerja sama Matta Cinema Production dan Tempo Media Group.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Matta Cinema Production  Tragedi Kanjuruhan  Busan International Film Festival  BIFF 2025  TRUE STORIES of INDONESIA 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp