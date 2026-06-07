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JPNN.com - Internasional - Amerika

Sejumlah Warga Terluka Akibat Penembakan di Toledo AS, Polisi Buru Tersangka

Minggu, 07 Juni 2026 – 11:00 WIB
Sejumlah Warga Terluka Akibat Penembakan di Toledo AS, Polisi Buru Tersangka - JPNN.COM
ilustrasi penembakan (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

jpnn.com - ISTANBUL - Penembakan terjadi di lokasi sebuah festival di Kota Toledo, Amerika Serikat, Sabtu.

Menurut otoritas setempat, aksi penembakan itu melukai beberapa warga.

Aksi penembakan itu mendorong respons serius polisi dan pencarian tersangka.

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Departemen Kepolisian Toledo di Negara Bagian Ohio melalui media sosial X menyebutkan bahwa petugas tiba sekitar pukul 17.37 waktu setempat (04.37 WIB) dan menemukan beberapa orang terluka.

Petugas kemudian membawa para korban ke rumah sakit terdekat.  Polisi segera melakukan pencarian terhadap tersangka penembakan itu.

Penyelidik juga melakukan pencarian di lokasi kejadian kedua. Pihak berwenang mendesak warga dan pengunjung menghindari daerah tersebut.

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Polisi setempat mengerahkan personel dalam jumlah besar di tengah upaya pencarian terhadap tersangka yang terus dilakukan.

Pejabat setempat berjanji menyampaikan informasi lebih lanjut seiring dengan perkembangan penyelidikan atas kasus penembakan ini. (antara/jpnn)

Sejumlah warga terluka akibat aksi penembakan di Toledo, Amerika Serikat. Polisi setempat terus memburu tersangka penembakan.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

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TAGS   penembakan di AS  Penembakan  Amerika  Polisi  kota toledo 
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