JPNN.com - Daerah

Sejumlah Wilayah di Kabupaten Cirebon Terendam Banjir

Rabu, 24 Desember 2025 – 01:00 WIB
Banjir merendam sejumlah titik di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (23/12/2025). ANTARA/Fathnur Rohman.

jpnn.com - CIREBON - Sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terendam banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur daerah tersebut disertai limpasan air dari wilayah hulu sejak Selasa (23/12) sore.

Komandan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat Kompol Apt. Bagus Amrulloh Nurul Immawan mengatakan salah satu lokasi terdampak peristiwa tersebut adalah perempatan di Kecamatan Talun yang mengakibatkan arus lalu lintas terganggu.

Dia menyebutkan pihaknya menurunkan satu peleton atau sekitar 30 personel untuk membantu pengaturan lalu lintas di lokasi terdampak banjir tersebut.

“Kami menurunkan satu peleton, 30 personel, untuk membantu pengaturan lalu lintas karena terjadi genangan yang menyebabkan perlambatan dan banyak kendaraan mogok,” katanya di Cirebon, Selasa (23/12).

Dia menjelaskan genangan air di perempatan tersebut sempat menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang, terutama dari arah pusat kota.

Menurut dia, banjir kali ini terjadi akibat curah hujan yang turun sejak sore hari hingga menjelang malam, ditambah air kiriman dari wilayah Kuningan yang mengalir ke kawasan Cirebon.

“Air dari sawahan dan sungai kecil meluap ke jalan karena debit air cukup deras,” ujarnya.

Dia menyampaikan pengaturan lalu lintas di lokasi tersebut dilakukan selama kurang lebih satu jam hingga kondisi berangsur kembali normal.

Sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terendam banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi.

