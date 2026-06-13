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JPNN.com - Daerah

Sejumlah Wilayah Jakarta Bakal Mati Listrik Sabtu Malam Ini

Sabtu, 13 Juni 2026 – 16:55 WIB
Sejumlah Wilayah Jakarta Bakal Mati Listrik Sabtu Malam Ini - JPNN.COM
Sejumlah wilayah di Jakarta bakal mati listrik. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah titik di Jakarta bakal mati listrik pada Sabtu (13/6) malam, selama 60 menit, mulai pukul 20.30 WIB hingga 21.30 WIB.

Itu demi Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.

Pemadaman itu di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri, termasuk berbagai ikon Jakarta seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta.

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Suasana gelap selama satu jam menjadi simbol kepedulian bersama terhadap lingkungan dan masa depan kota.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan aksi itu bukan sekadar memadamkan lampu, tetapi juga mengajak masyarakat membangun kebiasaan hemat energi dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah sederhana yang dilakukan bersama diyakini dapat memberikan dampak nyata bagi kualitas lingkungan.

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Partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam upaya menekan emisi karbon dan menjaga keberlanjutan lingkungan kota.

“Perubahan kecil yang dilakukan bersama dapat memberikan dampak besar. Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan hemat energi sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari demi Jakarta yang lebih sehat dan nyaman untuk generasi mendatang,” ujar Dudi.

Pemadaman lampu bakal dilakukan di sejumlah titik Jakarta pada Sabtu (13/6) malam.

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TAGS   Mati Listrik  Mati Listrik Jakarta  listrik mati   pemadaman listrik 
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