Sejuta Harapan dari Donor Darah Kolaborasi ASG dan Tzu Chi

Senin, 01 September 2025 – 13:26 WIB
Kegiatan donor darah kolaborasi Agung Sedayu Group dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Foto: ASG

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Suasana lantai mezanin ASG Tower di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, pada Selasa (27/8) lalu dipenuhi nuansa kepedulian terhadap sesama.

Meja pendaftaran di mezanin itu, tampak para karyawan maupun tenant ASG Tower yang rela meluangkan waktu demi mendonorkan darah di tengah kesibukan mereka.

Di sudut ruangan, para petugas Palang Merah Indonesia (PMI) dan sukarelawan Yayasan Buddha Tzu Chi sigap menyambut satu per satu donor.

Suasana yang penuh antusiasme itu mencerminkan semangat bergandengan tangan untuk saling membantu.

Kegiatan donor darah yang dilaksanakan pukul 09.00-11.30 WIB itu berhasil mengumpulkan puluhan kantong darah.

Lebih dari sekadar angka, setiap tetes darah yang didonorkan berarti harapan baru bagi pasien yang membutuhkan.

Kegiatan donor darah itu bukan kali pertama digelar. Agung Sedayu Group (ASG) telah menjadikannya program rutin, sebagai wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Melalui kerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dan PMI, kegiatan sosial kemanusiaan itu kembali membuktikan bahwa kebaikan bisa menyatukan orang dari latar belakang apa pun.

Donor darah kolaborasi ASG dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia mencerminkan upaya saling membantu dan menumbuhkan rasa kasih.

