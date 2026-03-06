Sekda Buka Operasi Pasar Murah Pemprov Sumsel-BI untuk Jaga Stabilitas Harga Pangan

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Dr. Drs. H. Edward Candra secara resmi membuka rangkaian kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM).

Adapun program itu digelar Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Bank Indonesia Perwakilan Sumsel serta BUMN/BUMD di Komplek Ilir Barat Permai, Palembang, Kamis (05/03/2026) pagi.

Kegiatan ini dilaksanakan guna menjaga stabilitas harga pangan pokok selama bulan Ramadan sekaligus menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Sekda Edward Candra mengatakan setiap memasuki bulan Ramadan kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok biasanya meningkat cukup signifikan. Kondisi tersebut kerap memicu fluktuasi harga yang apabila tidak diantisipasi sejak dini dapat berdampak pada inflasi daerah serta menurunnya daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), didukung Bank Indonesia, BUMN, BUMD, serta perangkat daerah terkait, menggelar Operasi Pasar Murah sebagai langkah konkret untuk memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurutnya, kegiatan Operasi Pasar Murah bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan seluruh warga Sumatera Selatan dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, aman, dan penuh keberkahan,” ujar Edward Candra.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan ini.