Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Sekda Jateng Tekankan Pentingnya Penyaluran Zakat ASN yang Tepat Sasaran

Senin, 08 Desember 2025 – 22:02 WIB
Sekda Jateng Tekankan Pentingnya Penyaluran Zakat ASN yang Tepat Sasaran - JPNN.COM
Sekda Jateng ajak ASN menyalurkan zakat secara terarah untuk memperkuat pemberdayaan sosial masyarakat. Foto: Baznas

jpnn.com, SEMARANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab moral untuk menyalurkan zakat dan infak melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Menurutnya, zakat dari ASN tidak hanya menjadi kewajiban individual, tetapi juga sarana untuk menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pernyataan itu disampaikan Sumarno pada peluncuran Program ZCoffee, BAZNAS Microfinance Masjid (BMM), dan 1.300 Zmart di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Semarang, Sabtu (6/12/2025).

Baca Juga:

Sumarno menekankan bahwa gaji dan tunjangan ASN merupakan amanah pelayanan publik yang perlu disucikan melalui zakat.

Dia mengajak ASN menyalurkan zakat ke BAZNAS agar dapat dikolaborasikan dengan program pemerintah.

“Tolong salurkan ke BAZNAS, karena lembaga ini dipilih negara dan mampu mendukung program-program pemerintah sekaligus menuntaskan persoalan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, menjelaskan bahwa program ZCoffee, BMM, dan Zmart dirancang untuk membangun ekosistem pembelajaran dan kewirausahaan bagi para mustahik.

Program tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga pendampingan, pelatihan, serta pembinaan nilai sosial agar penerima manfaat mampu mandiri dan berdaya.

Sekda Jateng ajak ASN menyalurkan zakat secara terarah untuk memperkuat pemberdayaan sosial masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sekda Jateng  Sekda Jateng Sumarno  Zakat  ASN  Baznas 
BERITA SEKDA JATENG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp