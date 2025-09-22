Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Sekda Minta Dishub Palembang Disiplin Berjaga di Titik-Titik Rawan Kemacetan

Senin, 22 September 2025 – 15:45 WIB
Sekda Minta Dishub Palembang Disiplin Berjaga di Titik-Titik Rawan Kemacetan
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Aprizal Hasyim. Foto: Diskominfo Palembang for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim meminta petugas Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk lebih disiplin di lapangan, khusus menjaga titik-titik rawan kemacetan.

Dia menegaskan bahwa keberadaan Dishub Kota Palembang sangat dirasakan masyarakat.

"Karena itu saya tekankan disiplin, terutama dalam menjaga titik-titik kemacetan. Jika petugas hadir, masyarakat akan merasa nyaman,” kata Aprizal saat memimpin apel besar di Kantor Dishub Palembang, Senin (22/9).

Menurut dia, semua tugas pokok ini langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Aprizal mengakui bahwa kemacetan di Palembang terjadi hampir tiap pagi dan sore, terutama akibat aktivitas antar-jemput sekolah, bekerja, hingga pasar. 

Oleh karena itu, dia meminta jajaran Dishub Kota Palembang bekerja sama dengan stakeholder terkait agar penanganan lalu lintas berjalan efektif.

Selain menekankan soal disiplin, Aprizal juga meninjau pelaksanaan tes urine massal di lingkungan Dishub Kota Palembang

Sebanyak 300 pegawai yang terdiri PNS, PPPK, hingga PHL, mengikuti tes ini untuk memastikan aparatur bebas dari narkoba.

Sebanyak 300 pegawai yang terdiri PNS, PPPK, hingga PHL, mengikuti tes ini untuk memastikan aparatur bebas dari narkoba.

