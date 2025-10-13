Sekda Provinsi Jateng Harapkan Piala Tugu Muda 2025 Jadi Momentum Kembalikan Kejayaan Tenis Indonesia

Senin, 13 Oktober 2025 – 16:07 WIB

jpnn.com, SEMARANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno membuka even Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tenis Piala Tugu Muda 2025 di Lapangan Tri Lomba Juang, Kota Semarang, Senin, 13 Oktober 2025.

Sebanyak 298 peserta dari 15 provinsi di Indonesia turut serta dalam kompetisi tersebut.

Ratusan peserta tersebut terbagi menjadi kelompok umur, mulai dari 8-18 tahun.

Sumarno dalam sambutannya mengatakan Kejurnas Tenis Piala Tugu Muda adalah momentum untuk mengembalikan kejayaan tenis Indonesia ke kancah internasional.

Melalui kejuaraan yang diikuti kelompok usia 8-18 tahun itu, diharapkan akan lahir bibit muda yang kelak akan menjadi atlet kelas internasional.

“Kejurnas Piala Tugu muda ini even rutin, diharapkan akan mengembalikan lagi kejayaan tenis Indonesia seperti zaman Yayuk Basuki," katanya.

Melalui Kejurnas, kata Sumarno, para atlet akan berkompetisi dengan atlet lain yang tidak ditemui saat latihan.

Menurutnya, dengan sering mengikuti kompetisi, maka kemampuan dan teknik para atlet muda ini akan semakin terasah.