JPNN.com - Daerah - Sumsel

Sekda Sumsel Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila sebagai Fondasi Moral Generasi Muda

Rabu, 15 Oktober 2025 – 09:03 WIB
Sekda Sumsel Edward Chandra (kemeja putih) saat menerima audiensi Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Irene Camelyn Sinaga, Selasa (14/10). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah Sumatera Selatan (Sekda Sumsel) Edward Candra menegaskan pentingnya pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi moral bagi generasi penerus bangsa.

Penegasan tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) BPIP Irene Camelyn Sinaga di Ruang Rapat Setda Sumsel, Selasa (14/10).

Audiensi ini bertujuan memperkuat strategi implementasi pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah, sekaligus melakukan evaluasi pelaksanaan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila yang disusun BPIP bersama Kemendikbudristek.

Sekda Edward menilai pendidikan karakter merupakan kunci dalam membentuk generasi muda yang tangguh menghadapi tantangan zaman.

“Kami ingin anak-anak Sumsel tumbuh dengan disiplin, tanggung jawab, dan berakhlak mulia,” tegas Sekda Edward dalam keterangannya, Rabu (15/10).

Dia mencontohkan program pembinaan karakter seperti Retret Laskar Pandu Satria yang rutin digelar Pemprov Sumsel bersama berbagai instansi.

Menurut Sekda Edward, program ini tidak hanya membangun kedisiplinan, tetapi juga memperkuat rasa nasionalisme di kalangan pelajar.

Lebih jauh, Sekda Edward menekankan nilai-nilai Pancasila harus dihidupkan dalam keseharian siswa.

Sekda Sumsel Edward Chandra menerima audiensi Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Irene Camelyn Sinaga

TAGS   pendidikan Pancasila  sekda sumsel  Edward Candra  generasi muda  BPIP  Pancasila  pemprov Sumsel 
