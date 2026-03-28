Sekda Tegaskan Belum Ada Kebijakan Pemda Merumahkan PPPK

Sabtu, 28 Maret 2026 – 07:01 WIB
Arsip- Sekda Kabupaten Parigi Moutong Zulfinasran. ANTARA/Moh Ridwan

jpnn.com - PARIGI  - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyatakan tidak ada rencana merumahkan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh maupun paruh waktu. Pemkab Parimo memastikan bahwa PPPK tetap bekerja.

“Pemerintah daerah (pemda) belum memikirkan untuk efisiensi pegawai. Belum ada kebijakan pemda merumahkan mereka,” kata Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran di Parigi, Jumat (27/3).

Menurut dia, sampai saat ini PPPK penuh maupun paruh waktu masih dibutuhkan dalam membantu membantu pelaksanaan tugas pemerintahan.

Adapun kekhawatiran berbagai daerah terkait efisiensi anggaran, bukan berarti Pemkab Parigi Moutong mengambil langkah memutus hubungan kerja pegawai, karena hal itu tentu memberikan tekanan sosial ekonomi bagi masyarakat.

“Di satu sisi ada penghematan anggaran, namun di sisi lain terjadi pengangguran terbuka. Jika kebijakan menghentikan hubungan kerja PPPK, maka hal itu akan menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Dia mengatakan pemda setempat harus menanggung konsekuensi fiskal cukup besar untuk membiayai belanja pegawai, termasuk PPPK, dengan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 280 miliar yang dialokasikan setiap tahun.

"Yang mana dari tiga belas ribu pegawai di lingkungan Pemkab Parigi Moutong, sekitar enam ribu lebih di antaranya merupakan ASN (PPPK)," ujarnya.

Dia menambahkan menjelang Idulfitri 2026, Pemkab Parimo bahkan masih sanggup membayar tunjangan hari raya ASN.“Kami Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih memasukkan data laporan gaji pegawai, baik PPPK paruh waktu, penuh waktu, CPNS maupun PNS untuk tahun 2027. Laporan itu sudah kami sampaikan kepada bupati,” ucap Zilfinasran.

Sekda Parimo Zulfinasran menegaskan belum ada kebijakan pemda setempat untuk merumahkan PPPK penuh maupun paruh waktu.

