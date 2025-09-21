Sekelompok Remaja Bercelurit di Karawang Ditangkap, Polisi: Mereka Mau Tawuran

jpnn.com, KARAWANG - Sekelompok remaja yang diduga hendak tawuran diamankan polisi di sekitar Jembatan Baru Kepuh, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu dini hari.

"Sekelompok remaja yang diduga akan tawuran itu diamankan oleh petugas yang sedang patroli," kata Kasi Humas Polres Karawang IPDA Cep Wildan dalam keterangannya di Karawang, Minggu.

Ia menyampaikan, pada Minggu dini hari sekitar pukul 3.30 WIB, tim patroli Satuan Samapta Polres Karawang menggelar patroli rutin untuk mengantisipasi tindak kejahatan jalanan, penyakit masyarakat, aksi premanisme, tawuran remaja, serta potensi gangguan kamtibmas lainnya di wilayah hukum Karawang.

Dalam patroli itu, polisi mencurigai sekelompok remaja yang akan melakukan tawuran. Saat dihampiri dan hendak dibawa ke Mapolres Karawang, sekelompok remaja itu mencoba menghindar hingga melakukan perlawanan.

Namun, polisi akhirnya bisa melumpuhkan mereka, dan akhirnya mereka dibawa oleh petugas.

"Kami juga mengamankan enam unit sepeda motor yang digunakan sekelompok remaja itu," katanya.

Barang bukti lain yang disita polisi ialah delapan bilah senjata tajam, serta satu buah bom molotov.

Selanjutnya, sekelompok remaja berikut barang bukti diserahkan ke unit Reskrim Polsek Karawang Kota untuk proses lebih lanjut.