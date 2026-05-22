Sekip, Ndarboy Genk Mengajak Berdamai dengan Masa Lalu

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ndarboy Genk akhirnya meluncurkan single terbaru yang berjudul Sekip (Setia Kui Pekok).

Lagu tersebut dirilis hari ini bersamaan dengan video musik, dan menjadi kelanjutan rasa dari lagu sebelumnya, Sikep (Siap Kelangan Pengarep-Arep).

Bila Sikep masih bercerita tentang penantian dan harapan untuk kembali, Sekip hadir sebagai fase berikutnya: saat seseorang mulai sadar bahwa tidak semua cinta bisa terus dipertahankan.

"Di Sekip, saya ingin mengajak pendengar untuk berdamai dengan masa lalu. Walaupun berat, kita tetap harus belajar melupakan dan melanjutkan hidup,” ungkap Ndarboy Genk.

Lagu Sekip menggambarkan seseorang yang terlalu lama bertahan sampai lupa membaca kenyataan. Ceritanya juga membawa isu hubungan yang tidak direstui karena perbedaan keadaan hidup.

Hal tersebut masih sering terjadi, terutama ketika sebuah hubungan mulai dibawa ke arah yang lebih serius.

Berbeda dari Sikep yang terasa lebih galau, video musik Sekip hadir dengan nuansa comedyromance.

Ndarboy sengaja memberi sentuhan komedi agar cerita patah hati ini tidak hanya terasa sedih, tapi juga lebih ringan dan dekat dengan keseharian.