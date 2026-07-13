Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Dinamika Geopolitik

jpnn.com, JAKARTA - Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), melalui ERIA School of Government (SoG), menyelenggarakan Kuliah Perdana ERIA–ASEAN AOIP dengan menghadirkan Y.M. Dr. Kao Kim Hourn, Sekretaris Jenderal ASEAN, sebagai pembicara utama.

Kegiatan ini menandai peluncuran ERIA–ASEAN AOIP Lecture Series, sebuah forum yang bertujuan memperkuat dialog mengenai perkembangan kawasan Indo-Pasifik dari perspektif ASEAN.

Kuliah perdana tersebut dilanjutkan dengan Simposium Khusus ERIA–JIIA FOIP–AOIP yang diselenggarakan bersama Japan Institute of International Affairs (JIIA) dalam rangka memperingati 10 tahun Free and Open Indo-Pacific (FOIP).

Simposium ini mempertemukan para pembuat kebijakan dan pakar untuk membahas bagaimana ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dan FOIP dapat saling melengkapi dalam mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan.

Dalam sambutan pembukanya, Dekan sekaligus Managing Director ERIA School of Government, Prof. Nobuhiro Aizawa menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Sekretaris Jenderal ASEAN sebagai pembicara perdana dalam rangkaian kuliah ini.

Dia menegaskan pentingnya menjaga Indo-Pasifik sebagai kawasan yang mengedepankan dialog, kerja sama, dan keterlibatan yang inklusif.

"Kawasan Indo-Pasifik selama ini menikmati perdamaian dan stabilitas. Karena itu, sudah saatnya kita memperkuat norma dan pendekatan yang telah dibangun bersama oleh negara-negara di kawasan ini, sambil terus menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan,” ujar Prof. Aizawa.

Presiden ERIA, Tetsuya Watanabe mengatakan momentum ini menjadi kesempatan penting untuk merefleksikan bagaimana AOIP dapat terus menjawab tantangan masa kini sekaligus memperkuat Sentralitas ASEAN.