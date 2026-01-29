Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Internet

Sekjen ATSI Dorong Pemerintah Perbaiki Kualitas Internet di RI

Minggu, 01 Februari 2026 – 00:20 WIB
Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia mendorong pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan internet. Ilustrasi/Foto BTS: Indosat

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia mendorong pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan internet di sejumlah titik di tanah air.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Sekertaris Jenderal ATSI Merza Fachys di sela acara Indonesia Digital Outlook 2026 bertema “From Policy to Practice: Shaping Indonesia’s Digital Future” di Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan telah memberi solusi ke pemerintah agar internet bisa jauh lebih baik.

Pertama, kata dia, memperbaiki kualitas jaringan 4G di daerah-daerah terpencil. Seusai 4G berjalan, berlanjut ke jaringan 5G di dalam kota.

“Tidak semuanya harus 5G, di daerah terpencil juga diperbaiki 4G,” kata Merza.

Meski begitu, dia menurutrkan perluasan fiber optik ke wilayah luar kota bukan hal yang mudah.

Sebab, kata dia, harus membutuhkan investasi besar, proses deployment dan tantangan teknis maupun birokrasi.

Dia mengatakan peran operator telekomunikasi jauh melampaui penyedia layanan semata.

Internet  ATSI  jaringan 5G  Jaringan 4G 
