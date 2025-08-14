Sekjen Gerindra Ingatkan Bupati Pati Sudewo Akan Pesan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengatakan pihaknya terus memonitor aksi unjuk rasa masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Sugiono meminta Bupati Pati Sudewo sebagai kader Partai Gerindra memperhatikan aspirasi dari masyarakat.

Dia mengatakan sudah menyampaikan secara langsung kepada Sudewo agar membuat kebijakan yang tidak menambah beban bagi masyarakat.

"Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu.

Sugiono pun berterima kasih kepada seluruh pihak karena situasi Pati sudah kembali kondusif pada Rabu malam.

Dia mengingatkan kepada seluruh kepala daerah kader Gerindra terkait pesan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut dia, Prabowo berpesan agar setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing.

"Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut," kata Menteri Luar Negeri tersebut.