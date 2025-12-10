Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sekjen Kemendagri Tekankan Pentingnya Optimalisasi APBD dan Penguatan Inovasi Daerah

Rabu, 10 Desember 2025 – 19:14 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir saat mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian sebagai keynote speaker pada BeritaSatu Regional Forum 2025 bertema 'Empowering Regions, from Local to Global' yang digelar B-Universe di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan pentingnya optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penguatan inovasi daerah, serta percepatan reformasi layanan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Penegasan itu disampaikannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Keynote Speaker pada BeritaSatu Regional Forum 2025 bertema 'Empowering Regions, from Local to Global' yang digelar B-Universe di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Tomsi menegaskan belanja pemerintah berperan penting dalam menjaga perputaran ekonomi, memperkuat daya beli, dan mendorong konsumsi rumah tangga.

Pemerintah daerah (Pemda), kata dia, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan belanja publik terserap secara cepat dan tepat.

“Hal ini penting karena menjadi kontributor terbesar untuk angka pertumbuhan nasional dan menstimulasi investasi swasta,” tambahnya.

Dia juga mengungkapkan sebagian besar daerah masih memiliki kapasitas fiskal yang lemah sehingga diperlukan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Salah satunya melalui inovasi daerah yang setiap tahun menunjukkan peningkatan.

Tomsi mengapresiasi berbagai terobosan yang telah lahir, termasuk pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mempermudah masyarakat dan pelaku usaha mengakses beragam layanan dalam satu tempat.

