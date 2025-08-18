Close Banner Apps JPNN.com
Sekjen MPR Siti Fauziah Ajak Generasi Muda Renungkan Makna Kemerdekaan di Era Digital

Senin, 18 Agustus 2025 – 08:22 WIB
Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah mengingatkan peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar upacara seremonial.

Di tengah pesatnya arus teknologi dan media sosial, dia menilai penting bagi generasi muda untuk memahami nilai-nilai perjuangan para pahlawan dan menjaga budaya bangsa.

Sebagai perempuan pertama yang menjabat Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah mengungkapkan selama ini upacara 17 Agustus telah rutin dilaksanakan.

Namun, banyak yang memandangnya hanya sebagai seremonial belaka, padahal di baliknya tersimpan makna yang begitu mendalam.

Siti Fauziah mengatakan jika dahulu peperangan melawan penjajah sangatlah jelas, kini bentuk perjuangan telah berubah.

Tantangan saat ini datang melalui teknologi, mentalitas, dan ideologi.

"Di sinilah kita harus memaknai kembali bagaimana para pahlawan dulu berjuang untuk meraih kemerdekaan. Upacara bukan hanya soal seremoni, tetapi bagaimana generasi sekarang bisa memahami makna kemerdekaan itu sendiri," ujar Siti Fauziah dalam keterangannya, Senin (18/8).

Pernyataan tersebut disampaikan Siti Fauziah usai mengikuti Upacara HUT ke-80 RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (17/8).

Renungan Sekjen MPR Siti Fauziah untuk generasi muda: makna perjuangan pahlawan dan kemerdekaan di era digital

