Sekjen MPR Siti Fauziah Sebut Pameran Ini Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah lembaga pemerintah ikut serta mengikuti kegiatan pameran yang berlangsung pada 19–22 Agustus 2025.

Pameran itu menjadi bagian dari rangkaian Pekan Hari Konstitusi.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kerja sama, tetapi juga langkah nyata dalam mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut diungkapkap langsung oleh Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, S.E., M.M, saat membuka Pameran Lembaga Negara dan Perpustakaan di Plaza Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8).

“Diharapkan menjadi kolaborasi edukatif yang bertujuan memperkenalkan fungsi, sejarah, dan kontribusi lembaga negara serta perpustakaan dalam mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara,” paparnya.

Dia menuturkan penyelenggaraan tahun ini berbeda dari sebelumnya. Selain melibatkan DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi, untuk pertama kalinya Badan Gizi Nasional (BGN) turut serta.

Mengusung tema “Mengenal Lembaga Negara, Menjaga Konstitusi, dan Membangun Bangsa” pameran ini dikatakan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

“Kami ingin menanamkan pemahaman sejak dini bahwa literasi konstitusi adalah bagian penting dari pembangunan bangsa,” ujarnya.